Emekli astsubaylar verilen sözleri bekliyor

TEMAD Samsun Şubesi, 18. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Başkan Tanju Arat ve yönetim kurulu üyelerinin güven tazelediği genel kurul, 110 delegenin katılımı ile gerçekleşti.

Görev dönemleri içinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Tanju Arat, yeni dönemde de yönetim kurulu ile daha çok çalışıp daha fazla hizmet üretme çabası içinde olacaklarını belirtti.

Samsun'da üye sayılarının artırma gayretinde olduklarını ifade eden Arat, bu konuda tüm üyelerden destek beklediklerini ifade ederek, emekli silah arkadaşlarının bu çatı altında bir araya gelmesi gerektiğine değindi.

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kuruları ile yaptığı ilk toplantı ardından açıklamalarda bulunan TEMAD Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, “Biz, gözünü budaktan esirgemeyen 7 gün 24 saat vatanımızın savunmasında karada, havada, denizde, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde cansiperane görev yapan emekli astsubaylarız. Ne yazık ki biz astsubaylara defalarca verilen sözler yerine getirilmedi. Her defasında, ‘emekli astsubayların makam ve görev tazminatı ile ilgili sorunlarını çözüyoruz' denilmesine karşılık henüz bir adım atılmadı. Yani sonuç olarak sorunumuz yıllardır çözülmedi. Bizlere verilen sözleri yerine getirmelerini bekliyoruz. Yüce Meclis'e astsubay hakları konusunda kanun önerisi geldiğinde ret oyu veren vekillerimiz, kanunu beğenmiyorsanız buyurunuz daha iyisini siz getiriniz” diye konuştu.

Genel Kurulda yönetim Tanju Arat, Tahir Aysu, Ahmet Saçıkara, Sedat Tuncay, H. İbrahim Uysal, Fevzi Uludağ ile Sevilay Çayır isimlerinden oluşurken, Salim Sürmeli, Mustafa Tufan ve Emel Okutgen denetim kurulunda, Necmettin Koçyiğit, Şerif Uyar ve Arif Çıkla ise disiplin kurulunda yer aldı.