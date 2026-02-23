Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin gözü bayram öncesi yapılacak ikramiye ödemelerine çevrildi. Milyonlarca kişi, ödeme takvimi ve tutara ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle ikramiyelerin ne kadar olacağı merak edilirken "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu da günden güne sıklaşıyor.
Bayram yaklaşırken emekli ikramiyesi yeniden ekonomi gündeminin üst sıralarına yükseldi. Emeklilerin gözü kulağı bugün yapılacak Kabine toplantısında... Milyonların aklındaki sorular "Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak" şeklinde...
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Hükümetten emekli bayram ikramiyesi için takvim paylaşılmadı. İkramiyeler genellikle bir hafta öncesinden hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple gözler 13 Şubat 2026 Cuma tarihine çevrilmiş durumda...
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.
Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.