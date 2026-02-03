Emekli bayram ikramiyesi arttı mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine yüzde kaç zam yapılacak?

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Kulislerde bazı rakamlar konuşulurken henüz netleşmiş bir oran yok. Milyonlar her gelişmeyi yakından takip ediyor. Uzmanların açıklamaları dikkatle izlenirken "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak" sorusuna cevap aranıyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Hükümetten bayram ikramiyesi için bir rakam henüz belirtilmedi. Genel beklenti emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.