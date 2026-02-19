Emekli Bayram ikramiyesi arttı mı, ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi için bekleyiş sürüyor. Ramazan ayının gelişi ile birlikte konu sıkça tartışılıyor. Kulislerde birçok formül konuşulurken sıklıkla "Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar olacak", "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu peş peşe geliyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

19 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla emekli bayram ikramiyesi hakkında hükümetten açıklama gelmedi. Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.