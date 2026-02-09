Emekli bayram ikramiyesi arttı mı, zam geldi mi? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi yer alıyor. Tarihler yaklaştıkça ikramiyelerin artıp artmayacağı merak ediliyor. Konu sürekli tartışılırken yoğun şekilde "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak" sorusu geliyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla emekli bayram ikramiyesi hakkında hükümetten açıklama gelmedi. Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.