Emekli bayram ikramiyesi arttı mı, zam geldi mi? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla emekli bayram ikramiyesi hakkında hükümetten açıklama gelmedi. Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.
Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.