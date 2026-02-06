EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Bayram ikramiyesi arttı mı, ne kadar olacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek açıklamalarda... Uzmanlar ikramiyelere artış beklerken ne kadar artacağı şu sıralar yoğun şekilde konuşuluyor. Emekliye bir nebze de olsa nefes aldıran ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceği araştırılıyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi 6 Şubat itibarıyla belli olmadı. Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.