Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı?

İslam alemi Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Emeklilerin gündeminde ise ikramiyeler var. Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı araştırma konusu...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tarihi hakkında hükümetten bir tarih henüz gelmedi. İkramiyelerin 18 Mayıs'tan itibaren tahsis numarasına göre yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı?

Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemişti. Kurban Bayramı'nda da biz zam beklenmiyor.