Emekli bayram ikramiyesi yükseltildi mi, ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi, bayram yaklaştıkça sık sık gündeme geliyor. 4 bin TL olan ikramiyenin yükseltilmesi beklenirken uzmanlar da tahminlerce bulunuyor. Bir yandan ikramiyenin ne kadar olacağı tartışılırken bir yandan da ne zaman yatacağı sorgulanıyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla emekli bayram ikramiyesi hakkında hükümetten açıklama gelmedi. Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.