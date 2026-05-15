Emekli ikramiyesi yattı mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta kutlanıyor. Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanırken emekliler de ikramiye ve maaşlara odaklanmış durumda... Tarihleri unutanlar veya henüz bilmeyenler "Emekli ikramiyesi yattı mı" ve "Emekli maaşları ne zaman yatacak" sorusunu sıklaştırıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

4A (SSK) emeklilerine ödeme tarihleri

4A kapsamındaki emekliler için ödeme günleri tahsis numarasına göre belirlendi. Buna göre;

Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar mevcut ödeme günlerinde maaş ve ikramiyelerini alacak.

Ödeme günü 23 ve 24 olanların ödemeleri 21 Mayıs'ta yapılacak.

Ödeme günü 25 ve 26 olanların ödemeleri ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

4B (Bağ-Kur) emeklilerine ödeme tarihleri

Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi şöyle açıklandı:

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 21 Mayıs'ta,

Ödeme günü 27 ve 28 olanlar ise 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak.

4C (Emekli Sandığı) emeklilerine ödeme

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.