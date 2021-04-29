Emekli ikramiyesinin 1100 TL olması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emekli ikramiyesinin 1100 TL olmasını öngöre madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" şeklindeki açıklamasının ardından, düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda oylandı.
Erdoğan’ın duyurduğu, emeklilerin bayram ikramiyesinin bin liradan 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.