Emekli maaş farkı hangi gün yatıyor, tarih netleşti mi? Memur maaş farkı ne zaman yatıyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 13,52'lik zam aldılar. Fakat iki kesim de maaş farkını alamazken tarih araması sıkça yapılıyor. Bilgi alabilmek için yoğun şekilde "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu geliyor.

Memur ve 4C memur emeklisi maaş farkı yattı mı?

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Memur ve 4C memur emeklisi maaş farkı hesaplara geçmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakan Vedat Işıkhan takvimi geçmedi. Beklentiler temmuz ayı sonu veya ağustos ayının hemen başında maaş farklarının yatacağı yönünde...

4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

BAĞKUR (4B) emekli maaş ödeme tarihleri...

Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.