Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatıyor? En düşük emekli maaş farkı hangi gün hesaplara yatacak?

En düşük emekli maaşı alanların maaşları temmuz ayı ile birlikte 23 bin 552 TL'ye yükseldi. Fakat bu statüde olan emekliler henüz zamlı maaşlarını ve maaş farklarını almadılar. Bu nedenle her gün yeni gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Sıkça gelen soru "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak" oluyor.

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

4 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla SGK'dan maaş farkı takvimi yayımlandı. 3 bin 552 TL'lik fark 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

BAĞKUR (4B) emekli maaş ödeme tarihleri...

Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.