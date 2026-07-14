Emekli maaş farkı yattı mı, tarih belli oldu mu? Memur maaş farkı ne zaman yatacak?

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Memur ve memur emeklisi, SSK ile Bağkur emeklisi henüz zamlı maaşlarını almadılar. Memur ve memur emeklisi maaş farklarını da bekliyor. Tarihler ilerledikçe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklama yapıp yapmadığı merak ediliyor. İşte detaylar...

Emekli ve memur maaş farkı yattı mı, tarih belli oldu mu?

Memur emeklisinin maaş farkı tarihi henüz netleşmiş değil. Bu hafta içi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama yapılması bekleniyor. Tahminlere göre maaş farklarının gelecek hafta hesaplara geçmesi bekleniyor.

Memur maaş farklarının ise 15 Temmuz'da hesaplara geçmesi öngörülüyor.

4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

BAĞKUR (4B) emekli maaş ödeme tarihleri...

Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.