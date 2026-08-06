Emekli maaş farkları ne zaman, hangi gün yatacak? Maaş farkı bugün mü, yarın mı yatıyor?

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En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 TL'ye yükseldi. Emekliler maaş farklarını henüz alamazken tarihler merak ediliyor. İşte "Emekli maaş farkları ne zaman, hangi gün yatacak" sorusunun yanıtı...

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığı farklarının 7 Ağustos Cuma günü hesaba geçeceğini belirtti. Kurumdan yapılan açıklamada "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.