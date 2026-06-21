Emekli maaş zammı oranı belli oldu mu, ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini bekleyen zam oranı için geri sayım sürüyor. Yılın ilk beş ayına ait enflasyon verileri açıklanmış olsa da, asıl belirleyici rakam haziran ayı TÜFE rakamlarıya netleşecek. Ekonomistler görüşlerini bildirirken "Emekli maaş zammı oranı belli oldu mu, ne kadar zam yapılacak" sorusu yoğunlaşıyor.

Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Uzmanlar, altı aylık enflasyon farkı tahminlerine dayanarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %18,1, memurlar için ise %13,86 oranında bir artış öngörüyor.

Memur ve memur emeklisi zam oranı nedir?

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkı ve enflasyon verileri dikkate alındığında temmuz zammının yaklaşık yüzde 13,86 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Nihai oranlar, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Öte yandan en düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Genel değerlendirmelere göre mevcut 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşının enflasyon farkıyla yaklaşık 23.620 TL'ye yükselmesi beklenirken, yasal bir düzenleme yapılması halinde bu rakamın 24.000 TL seviyesine tamamlanabileceği konuşuluyor.