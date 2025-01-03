Emekli maaşı hesaplama: Güncel emekli maaşı nasıl öğrenilir? 4A-4B-4C emekli maaşı nasıl sorgulanır?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bununla birlikte 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde geçerli olacak emekli maaş zam oranları da belli oldu.

Açıklanan veriler doğrultusunda, memur maaşları ve memur emekli aylıklarına yüzde 11.54 zam, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise yüzde 15.75 zam yapılacak. Bu artışla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükselebilir.

Açıklanan bu verilerin ardından emekliler yeni zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Emekli maaşları nasıl öğrenilecek?

4A, 4B ve 4C emeklileri, güncel maaşlarını e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak öğrenebiliyor.

SSK emeklileri e-Devlet üzerinden, “4A Emekli Aylığı” sekmesine giriş yaparak detaylı bilgiye ulaşabilirken, BAĞ-KUR emeklileri ise “4B Emekli Aylığı” sekmesinden maaşlarını öğrenebiliyor.

Kök maaş nedir ve nasıl öğrenilir?

Kök maaş, bir emeklinin yatırılan prim ödemelerin doğrultusunda alması gereken ana maaş. 6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

Bu sebeple de emekliler kök maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Kök maaş da e-Devlet üzerinden şu adımlar takip edilerek öğrenilebilir:

4A kök maaşı hesaplama

1- e-Devlet’e giriş yaparak ve “4A Emekli Aylığı” diye aratın.

2- İlk bağlantıya tıklayın ve “Detay” sekmesine gidin.

3- Sayfanın altındaki “5510 Ek 19 Miktarı” tutarını not alın.

4.- Bu tutarı, 12.500 TL’den çıkararak kök maaşı bulabilirsiniz.

4B kök maaşı hesaplama

1- e-Devlet’e giriş yapın ve “4B Emekli Aylığı” diye aratın.

2- İlk bağlantıya tıklayın ve dökümleri inceleyin.

3- Alt kısımdaki “Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı” kısmındaki rakamı, 12.500 TL’den çıkarın ve kök maaşı öğrenin.

SGK emekli maaşı nasıl öğrenilir?

SGK emekli maaşı da T.C. Kimlik Numarası ve bazı temel bilgilerle kolayca öğrenilebiliyor. Şu adımları takip edilerek 2025 yılına ait emekli maaşı öğrenilebilir:

4A emekli maaşı hesaplama

4A emeklileri şu adımları takip ederek maaşlarını öğrenebilirler:

1- T.C. Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl Bilgisi ve Doğum Tarihi bilgilerini girin.

2-Sorgula butonuna basarak emeklilik maaşı hesaplayın.

4B emekli maaşı hesaplama

Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını şöyle öğrenebilir:

1- uyg.sgk.gov.tr adresine girin.

2- T.C. Kimlik Numarası, Kurum Bilgisi ve Güvenlik Kodu bilgilerini doldurun.

3- Hesapla butonuna basarak emekli maaşınızı öğrenin.

4C emekli maaşı hesaplama

Kamu çalışanları (4C emeklileri) ise maaşlarını şu adımları izleyerek öğrenebilir:

1- uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresine giriş yapın.

2- Doğum Tarihi, Cinsiyet, 4A Çalışma Süresi, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri gibi bilgileri girin.

3- Hizmet Türünü seçin ve Hesapla butonuna basarak emeklilik maaşınızı öğrenin.