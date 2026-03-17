Emekli sandığı (4c) ile Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatıyor?
SGK emeklilerinin maaşı ve bayram ikramiyesi hesaplara geçti. Bazı Bağ-Kur emeklisinin de bugün maaş ve ikramiyeleri yatırıldı. Sırada emekli sandığı emeklileri var. Peki, Emekli sandığı (4c) ile Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Yüz binlerce emeklinin aylığı ve ikramiyeleri hesaplarına yatarken geride bazı Bağ-Kur'lular ve emekli sandığı emeklileri var. Konu bugün de gündem olurken sık sık "Emekli sandığı (4c) ile Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu geliyor.
Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin mart ayı ödemeleri ise şu şekilde yapılacak:
Tahsis numarası sonu 27, 28 olanlar: 18 Mart 2026
Emekli Sandığı ödemesi
4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyesi 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.