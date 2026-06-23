Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı kaç lira olur?

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Milyonlarca emeklinin ve devlet memurunun gözü temmuz ayına kilitlendi. Gelecek ay gelen enflasyon rakamları ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı hesaplanıp emeklinin ve memurun zam oranı netleşecek. En düşük emekli maaşı için ise gözler hükümete çevrilecek.

Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Ekonomistlerin altı aylık enflasyon farkı tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 18,1, memurlarınki ise yüzde 13,86 oranında artabilir.

Memur ve memur emeklisi zam oranı nedir?

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkı ve enflasyon verileri dikkate alındığında temmuz zammının yaklaşık yüzde 13,86 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Nihai oranlar, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Genel değerlendirmelere göre mevcut 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşının enflasyon farkıyla yaklaşık 23.620 TL'ye yükselmesi beklenirken, yasal bir düzenleme yapılması halinde bu rakamın 24.000 TL seviyesine tamamlanabileceği konuşuluyor.