Emekli ve memura seyyanen zam yapılacak mı? Emekliye ek zam olacak mı?
Türkiye İstatistik Kurumu bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Saat 10.00'da ilen edilen rakamlarla birlikte emekli ve memurun zam oranı belli oldu. Şimdi gözler yeniden hükümette... Sıkça "Emekli ve memura seyyanen zam yapılacak mı" sorusu geliyor.
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Emekli ve memura 6 aylık enflasyon farkı yansıtıldı. Emekliye yüzde 17,76; memura ise yüzde 13,52 zam yapılacak. Şimdi milyonlar ek zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor.
Emekli ve memura seyyanen zam yapılacak mı?
Emekli ve memura ek zam konusunda hükümetten şu an için resmi bir açıklama gelmedi.
Ankara kulislerinde emekliye ve memura seyyanen zam yapılmayacağı konuşuluyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ