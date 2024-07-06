Emekliler fırsatlardan nasıl yararlanabilir? Emekliler için uygulanan indirimler neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Emekliler için kampanya ve indirimler neler?

SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.

Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

Emekliler kendilerine özel kampanyaları da bu siteden öğrenebilecek.