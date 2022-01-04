Emeklilerden zam protestosu

DİSK’e bağlı Emekli Sen İzmir Şubesi üyeleri, Konak’ta bir araya geldi. Emekliler, "Emekliler ekmeğe muhtaç, simide hasret", "Çocuğuma kıyafeti çok görme", "Emekli maaşı asgari ücret kadar olsun" yazılı dövizler taşıdı.

"Sadaka değil toplu sözleşme", "Hükümet istifa" sloganları atan emekliler, taşıdıkları dövizlere ise ekmek ve simit parçaları astı. Emekliler, gelen son zamları, elektrik ve doğal gaz faturası yakarak protesto etti.

Geçen yıldan bu yana market ve gıda ürünlerine gelen zamlardan örnekler veren Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, açıklamasında şunları söyledi:

"Emeklileri devletin sırtında kambur olarak gören iktidar yükünü hafifletmek için emeklilerin cebindeki üç kuruşa göz dikmiştir. Biz emekliler her gün biraz daha yoksullaşırken iktidar soframızdan bir dilim ekmeği daha nasıl azaltacağının peşine düşmüştür. Cebimizdeki üç kuruşu sağlıkta katkı payına mı, bir dilim ekmeğe mi, yoksa doğalgaz faturasına mı vereceğimizin hesabını yaparken, iktidar o üç kuruşu bizden nasıl geri alacağının hesabındadır. A'dan Z'ye her şeye yüzde elli, yüzde yüz otuz zam geldi. Yoksulluk sınırının 10 bin liranın üstüne çıktığı bir kriz döneminde, 1500 lira aylıkla bir emekli bir ay boyunca nerede barınabilir, ne yiyebilir, hangi doktora görünebilir, hangi tedaviyi karşılayabilir? Çift maaşlı ilk bakan olan ve aylık 65 bin lira maaş alan Maliye Bakanı sadece bir ay bir emekli aylığıyla geçinebilir mi? Emekli aylığının 69 katı maaş alanlar, maaşlarına rekor zamlar yapanlar, aylık 1500 lira ile geçinebilir mi?"

"Bıçak kemiğe dayandı"

Özkaynak, emekli aylıklarının enflasyona değil milli gelire endeksli olmasını isterken, şunları söyledi:

"Emeklilerin sorunları bugün başlamamıştır. Ülkemiz hiçbir zaman böylesi bir ekonomik kriz döneminden geçmemiş; emekliler, iktidar tarafından torba torba yasalarla, iğneden ipliğe fahiş zamlarla böylesine yoksullaştırılmamıştır. Bugün bıçak kemiğe dayanmıştır. Emeklilikte insan onuruna yaraşır ücret hakkımızdır. Emekli ücretlerinin enflasyona değil milli gelire endeksli olması hakkımızdır. Emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi hakkımızdır. Emeklilikte yasa takılanlar adı altında yaratılan sorunun çözümü hakkımızdır. Sağlık hizmetlerinde katkı payının kaldırılmasının ve sağlığın kamusallaştırılması hakkımızdır. Kendimizle ilgili tüm politikalarda karar alma mekanizmalarında yer almak hakkımızdır. Sendikalaşmak hakkımızdır."

"İktidar emeklileri de böldü"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da emeklinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ben ekonominin kitabını yazdım' diyenler artık bu ülkede 7 yaşından başlayan ve yaşı 90'a gelen insanlara ekonomiyi öğretti. Artık 7 yaşındaki bir çocuk babasından harçlık isterken emekliyse, çalışıyorsa ya da asgari ücretliyse ona göre istiyor. Cebindeki 11 liranın 10 lirasını babasına bırakarak 1 lirasını kendisine harçlık alıyor. Cumhurbaşkanı bir lütuf gibi emekliye 25.5, memur emeklisine de 30.5 zam yaptık diyor. Sanki enflasyonu biz artırdık. TÜİK'in kıraathanelerde, lokantalara, kahvehanelere uygulanan zam oranını TBMM'deki lokantalardan aldığını öğrendik. Ülkedeki tüm lokantalar TBMM'deki fiyatlardan olsun, biz 4 bin 250 TL'lik asgari ücreti kabul edeceğiz. Ama İstanbul'da da Van'da da Kars'ta da sarayda da meclisteki fiyatları uygulayacaklar. Bizi sömürüyorlar. Bu iktidarı sandık geldiğinde devireceğiz. Emeklileri üçe böldü. '1500 ve onun üzerinde alanları 2500'e çıkarıyoruz' dedi ayrı zam uyguladı. Memur emeklisine 3 puan fazla vererek ayrı zam uyguladı. BAĞKUR ve SKK emeklilerine 25.5'e getirerek emeklileri de böldü."