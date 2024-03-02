Emeklilere 3 bin liralık ikramiye yasalaştı

Emeklilere daha önce Ramazan ve Kurban bayramlarında 2 bin lira ikramiye ödeniyordu. Bu rakamın 3 bin liraya çıkarılacağı açıklanmıştı.

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, dün Meclis'te kabul edildi. Emeklilerle ilgili düzenlemeler de kanunda yer aldı.

Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.