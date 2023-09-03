Emeklilere ara zam var mı? 29 Ekim'de 5 bin lira ikramiye verilecek mi?

Temmuz ayında emekli maaşlarına zam gelmesine rağmen, çok sayıda emekli artışın kök maaşlarına yansımaması nedeniyle 7 bin 500 lira almaya devam etmişti. Bu emeklilere yönelik maaş artışının ise ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından gündeme gelmesi bekleniyor.

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberinde emekliye zam konusunda masada farklı formüllerin bulunduğu belirtildi.

Habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe çalışmalarını yönetirken, teknik çalışmalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yön veriyor.

Emeklilere ara zam var mı?

Emekli maaşlarına iyileştirmenin ocak ayını bulabileceği ancak ekim ayında bir seyyanan artışın gündeme gelebileceği öne sürüldü.

Seyyanen artışın haricinde bir başka formül ise refah payı verilerek enflasyonun üzerinde artış yapılması.

Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi?

Haberde, Kurban ve Ramazan bayramlarına ek olarak yalnızca bu yıla özel olmak üzere Cumhuriyeti'n 100'üncü yılı nedeniyle bir ikramiye daha verilmesinin gündeme geldiği kaydedildi.

Habere göre bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları hazırlık yapıyor.

Emeklilere 5 bin lira mı ödenecek?

İkramiyenin miktarı henüz kesinleşmesi ancak 5 bin lira veya üzerinde olması bekleniyor. Konuya dair resmi açıklama gelmedi.