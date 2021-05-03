Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta yatırılacak
SSK emeklilerinin bayram ikramiyeleri 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta hesaplarına yatırılacak.
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SSK emeklilerinin bayram ikramiyelerinin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta yatırılacağını duyurdu.
Bilgin, ayrıca "Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 1.100 TL olacağını açıklamıştı.
Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 3, 2021
SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.
Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum.