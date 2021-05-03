Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta yatırılacak

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SSK emeklilerinin bayram ikramiyelerinin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta yatırılacağını duyurdu.

Bilgin, ayrıca "Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 1.100 TL olacağını açıklamıştı.