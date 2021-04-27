Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.
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Emeklilere Ramazan Bayramı'nda ödenecek olan ikramiye tutarı 1100 TL olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, "1000 artı enflasyon dedim, enflasyon büyük ihtimalle 85 olacak 100 e tamamlayacağız. İnşallah 1100 olarak yapacağız. Bunu Meclise değil bir kararname ile bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz." ifalerine yer verdi.