Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu

Emeklilere Ramazan Bayramı'nda ödenecek olan ikramiye tutarı 1100 TL olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, "1000 artı enflasyon dedim, enflasyon büyük ihtimalle 85 olacak 100 e tamamlayacağız. İnşallah 1100 olarak yapacağız. Bunu Meclise değil bir kararname ile bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz." ifalerine yer verdi.