Emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor

Türkiye'deki 16 milyon 154 bin emekliden 8 milyon 777 bininin 10 büyükşehirde ikamet ettiği belirlendi.

Bu şehirler arasında Balıkesir, yüzde 28 ile, nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu. Bu oranı yüzde 20 ile İstanbul takip ederken; sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın emeklilerin nüfusa oranla en çok bulunduğu büyükşehirler olduğu kaydedildi.