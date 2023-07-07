Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi
Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.
Haber Merkezi
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Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.
Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. Daha önceki zam rakamı yüzde 19.77'ydi.
Bu düzenlemeden EYT'liler faydalanamayacak.
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