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Haziran ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Emekliye yüzde 17,76 zam yapıldı. Gözler hükümete çevrilirken en çok araştırılan konu ek zam olup olmayacağı... Hafta sonu sıkça gelen sorulardan biri "Emekliye ek zam yapılacak mı, seyyanen zam olacak mı" oluyor.

Emekliye ek zam olacak mı?

Meclis'e seyyanen zam ile ilgili kanun teklifi sunuldu. Emekli ve memura ek zam konusunda hükümetten şu an için resmi bir açıklama gelmedi.

Ankara kulislerinde emekliye ve memura seyyanen zam yapılmayacağı konuşuluyor.