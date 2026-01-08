Emekliye seyyanen zam var mı, olacak mı? Ek zam gelecek mi?

Türkiye İstatistik Kurumu 5 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlar sonrası 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı ve emekliler yüzde 12.19 zam almaya hak kazandı. Son günlerin en çok tartışılan konularından biri seyyanen zam... Peki milyonlarca kişiye ek zam yapılacak mı?

Emekliye seyyanen zam var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet emekliye seyyanen zam yapılması konusunda bir açıklama yapmadı. Beklentiler günden güne artıyor ve yakın zamanda olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

Ankara kulislerini yakından takip eden uzmanlar ve gazeteciler ise ek bir zam yapılması olasılığını zayıf görüyor.