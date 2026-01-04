Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekli ek zam var mı?
TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları sonrası emeklinin ocak ayı zammı belli olacak. Uzmanlar yapılacak zam oranının yüzde 12-13 oranında beklerken şimdi ek zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuş durumda... Yeni ücretler açıklanmadan önce "Emekliye seyyanen zam yapılacak mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Emekli zam oranı 5 Ocak Pazartesi saat 10.00'da belli olacak. 6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Milyonlar heyecanla enflasyon rakamlarını beklerken emekliler seyyanen zamma odaklanmış durumda... Hükümet yetkililerinin her açıklaması dikkatlice takip edilirken "Emekliye seyyanen zam yapılacak mı" sorusu art arda geliyor.
Emekliye ek zam var mı?
Enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 12-13 olacağı yönünde... Emekli bu rakamların yükseltilmesini bekliyor.
Seyyanen zam beklentisi iyice arterken kulislerde dolaşan bilgiye göre ek zam beklenmiyor.