"Emekliye TOKİ kontenjanı yüzde 50'ye yükseltilsin"

20 Ağustos 2019

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, "Emeklilere TOKİ konutlarından kontenjan ayrılmasını sağlayan uygulamanın kapsamının genişletilmesini ve yüzde 25 olan kontenjan oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

Ömer Kurnaz, çok sayıda emeklinin ilerleyen yaşına rağmen halen bir ev sahibi olamadığını ve kirada oturmak zorunda kaldığını belirtti.

Her gün onlarca emeklinin uygun koşullarda konut sahibi olabilmek için kendilerine başvurduğunu dile getiren Kurnaz, bunun üzerine TOKİ ile iletişime geçerek projelerde emeklilere ayrı kontenjan ayrılmasını sağladıklarını söyledi.

"Her üç emekliden biri kirada oturuyor"

Uygulama sayesinde çok sayıda emeklinin yıllarca hayalini kurduğu bir eve sahip olduğunu ifade eden Kurnaz, şunları kaydetti:

"Alt gelir grubuna yönelik bu uygulamanın öncelikle emeklileri konut sahibi yapacak bir devlet politikası olmasını istiyoruz. Emeklilerimiz kiradan kurtarılmalı. Emekli aylıklarının ağırlaşan yaşam koşulları karşısında erdiği bu dönemde, kira bedeli en büyük gider kalemini oluşturuyor. Derneğimizin yaptığı Emekli Profili Araştırması'nda, her üç emekliden birinin kirada oturduğunu ve kira bedeli nedeniyle diğer harcamalarını kısmak zorunda kaldığını tespit ettik. Derneğimizin bir projesi olarak TOKİ'ye sunulan ve emeklilere TOKİ konutlarından kontenjan ayrılmasını sağlayan uygulamanın kapsamının genişletilmesini ve yüzde 25 olan kontenjan oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyoruz."

TÜED'in 1 milyona yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında bulunduğuna dikkati çeken Kurnaz, TOKİ ile emeklileri konut sahibi yapmayı sağlayacak her türlü iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA