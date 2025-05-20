Emekli bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılıyor. 4 bin lira olan ikramiyelerin bu bayramda hangi gün yatırılacağı merak konusu olmuş durumda... Günler yaklaşırken peş peşe sorulan soru "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" şeklinde...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Hükümet, Kurban Bayramı’na yönelik emekli ikramiyesi ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Ramazan Bayramı’nda ikramiyeler bayramdan 6 gün önce ödenmişti. Benzer bir uygulama olursa, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında yatırılması muhtemel görünüyor.