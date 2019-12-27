Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün vefat etti

27 Aralık 2019

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, kardeşi ve iş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek 68 yaşında hayatını kaybetti.

Üstün’ün cenazesinin 28 Aralık Cumartesi günü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

A.Emin Üstün kimdir?

İş insanı A. Emin Üstün, 1951 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde doğdu. 1969-1974 yılları arasında bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatı devam ettiği sırada 1973 yılında lif ve pres imalatı yapan LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu. 1987 yılında ise inşaat ve arsa işleri alanında faaliyetlerini günümüze kadar sürdüren GENTAŞ’ın kuruculuğunu yaptı.

1991'de şu an faaliyetlerine aktif olarak devam eden ve elbirliği sistemine dayalı faizsiz bir sistem ile otomobil sahibi yapan Eminotomotiv’i, 2005 yılında ise otomobildeki elbirliği sistemini konut sektörüne uyarlayarak, insanların faizsiz ev almasını sağlayan Eminevim’i kurdu. 40 şubeyle başlayan sistem şu an ülke genelinde 60’tan fazla ilde toplam 120 şubeye ulaştı. Kurduğu sistemle Türkiye’de 150 binin üzerinde kişi, ev ve otomobil sahibi oldu. Üstün, Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin Grup'un Onursal Başkanlığı'nı yürütüyordu.