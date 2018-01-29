Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

29 Ocak 2018

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı.

Eminağaoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kurultayın cumhuriyet ve demokrasinin korunması, ülke ve ulus devletinin geleceği ile halkın kaderini doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.

"Tüzük başkanın tek adam kadrosunu yarattı"

CHP'nin, "Adalet Yürüyüşü"nde kimseyi dışlamadan hareket ettiğini hatırlatan Eminağaoğlu, "Şimdi kurultay 'adalet' teması ile yapılmaktadır. Mevcut tüzükle gerçek anlamda adaleti yaşayabilmek olanaklı değildir. İstisna hükmü olmasına rağmen, yaygın uygulama haline getirilerek illerde sıklıkla uygulanan blok listeler, 'Adalet Yürüyüşü'ndeki herkesi kucaklayan anlayışı gölgelemiş, başkanın tek adam kadrosunu yaratmıştır." diye konuştu.

Eminağaoğlu, "tüzük değişikliği" gündemli bir olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunarak, kurultayda çok sesli bir ortamın olması gerektiğinin altını çizdi.

İnce ve Kocasakal da aday

CHP'de daha önce CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, adaylıklarını açıklamışlardı.

Kaynak: AA