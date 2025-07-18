Emine Alnagoya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alangoya ile İnan Kıraç boşandı mı?

İnan Kıraç- Emine Alangoya çiftinin evliliği uzun süre gündem olmuş en son Alangoya'nın İnan Kıraç'ı kaçırdığı iddia edilmişti. Bugün çiftin evliliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ile 2024’te hayatını birleştirdiği Emine Alangoya'nın evliliklerini iptal etti. Bu durum sonrası "Emine Alnagoya kimdir" soruları yeniden gündem oldu.

Emine Alangoya kimdir?

Türk iş dünyasının isimlerinden Emine Alangoya, 1949 yılında dünyaya geldi. Kariyerine 1970 yılında Koç Holding’de Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak başlayan Alangoya, holdingin finans yapılanmasında 53 yıl boyunca görev aldı. Bu sürenin 43 yılını Muhasebe Müdürü ve Direktörü pozisyonlarında geçirdi.

Koç Holding’in halka arz süreci gibi kritik aşamalarda aktif rol oynayan Alangoya, finans dünyasında deneyimi ve disipliniyle öne çıkan isimlerden biri oldu.

İlk evliliğini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Yavuz Alangoya ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten iki kızı olan Alangoya’nın kızlarından biri İnan Kıraç Vakfı’nda, diğeri ise Kıraça Holding’de görev yapmaktadır. Prof. Dr. Yavuz Alangoya, aynı zamanda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de dersler vermiş ve 2016 yılında hayatını kaybetmiştir.

2024 yılında Emine Alangoya, iş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç ile Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde evlendi.