Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü

Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerçekleşecek "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık" başlıklı etkinlikte konuşmak üzere Vatikan'da bulunan Emine Erdoğan, Vatikan Apostolik Sarayı'nda Papa 14. Leo ile de görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, iklim değişikliğine karşı mücadele çabaları, İslamofobi ve ırkçılığa karşı mücadele ile ailenin toplumdaki varlığının önemi konuları ele alındı.

Kısa süre önce göreve seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik eden Erdoğan, bunun Hristiyan alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Emine Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekti

Görüşmede, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramının üzerinde durulurken, Emine Erdoğan, kalıcı ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için Papa'ya "Gazze konusunda Hristiyan dünyası daha gür sesle destek çıkmalı" çağrısı yaptı.

Emine Erdoğan, Filistin'de kalıcı ve sürdürülebilir barış için iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesinin ve Filistin Devleti'ni resmen tanıyan ülkelerin sayısının artmasının önemini aktardı.

Erdoğan, görüşmede, söz konusu bölgede yaşayan, kiliseleri ve cemaatleri sürekli tehdit altında bulunan Hristiyanların da artık huzur bulması gerektiğini Papa'ya iletti.

Papa 14. Leo'nun da Emine Erdoğan'a, Vatikan'ın uzun yıllardır Ortadoğu'daki çözümün bir parçası olma ilkesine göre hareket ettiğini söylediği ve Vatikan'ın da Filistin'de iki devletli çözümü ve barışı desteklediğini söylediği öğrenildi.

Papa'ya "Sıfır Atık" hareketine destek daveti

Görüşmede, Emine Erdoğan, uluslararası toplumun bugün pek çok hayati sınamayla karşı karşıya olduğunu belirterek, bunlardan birinin de iklim değişikliğiyle mücadele olduğuna işaret etti.

Erdoğan, kendisinin de kişisel olarak öncelik verdiği iklim değişikliği konusunda Türkiye'de başlattıkları "Sıfır Atık" hareketinden Papa'ya bahsetti.

İklim değişikliğiyle mücadele meselesinin, Vatikan'la Türkiye arasında güçlü işbirliği potansiyeli taşıdığına inandığını aktaran Erdoğan, Papa 14. Leo'ya, bugün Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurumsallaşan "Sıfır Atık" hareketine destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Papa 14. Leo'nun da buna karşılık, "Kesinlikle birlikte çalışma yolları bulmalıyız." dediği öğrenildi.