Eminönü'nde bir tramvay raydan çıktı!
Eminönü-Sirkeci istikametinde seyrederken bir tramvay raydan çıkarak elektrik direğini çevreleyen taşlara çarpmıştı. Aynı yerde bir tramvay daha yeniden raydan çıktı.
İstanbul Fatih'te tramvayın raydan çıkıp elektrik direğine çarpması sonucu aksayan seferler yeniden başlatıldı.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bağcılar yönüne giden tramvay, Sirkeci durağında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken durak da geçici bir süre kullanımı kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.