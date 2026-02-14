Emlak Katılım'dan Yöneticiler Zirvesi: Bakan Kurum’dan köklü geçmiş, güçlü gelecek vurgusu

Emlak Katılım tarafından Yöneticiler Zirvesi düzenlendi. Zirvede; katılım finans sektörünün mevcut durumu, küresel ve ulusal ölçekte finansal gelişmeler ile önümüzdeki döneme ilişkin stratejik hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Kurum, zirvede yaptığı konuşmada Emlak Katılım’ın köklü geçmişine ve temsil ettiği değerlere değindi. Kurum, “Emlak Katılım Türkiye’nin inşa ve ihya hareketinin finans gücü olmanın yanında; tarihimizin ‘Eytam’ ruhunu, emaneti ve yetim hakkını gözeten bir vicdanın da temsilcisidir” ifadelerini kullandı.

Kurum, vatandaşların konuta erişimde devlete duyduğu güvene dikkat çekerek, “Vatandaşımız konuta erişimde devletimize nasıl güveniyorsa, biz de 100 yıllık çınarımız Emlak Katılım’ın iradesine aynı güveni duyuyoruz” dedi.

Gelecek döneme ilişkin finans vizyonunu da paylaşan Kurum, “Köklü mirasımızdan aldığımız güçle; konuta erişimi kolaylaştıran, şehirlerini dönüştüren, üreten Türkiye’ye omuz veren bir finans vizyonunu hep birlikte büyüteceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök zirvede yaptığı konuşmada: ''Emlak Katılım olarak bugün itibariyle 44 ilde, 1916 çalışanla, 122 şubede hizmet veriyoruz. Müşteri tabanımızı her geçen gün yaygınlaştırıyoruz. Bugün büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim ki, size arz ettiğimiz projelerin neredeyse tamamını faaliyete geçirdik, hepsini tamamladık.'' ifadelerini kullandı.