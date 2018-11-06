Emlak Konut'tan 'envanter çalışması' ile ilgili açıklama

06 Kasım 2018

Emlak Konut Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Konutder, Gyoder, İnder ve Emlak Konut tarafından yapılan çalışma konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ülkemizde ki tamamlanmış bağımsız bölümlerin tespitine ilişkin sektör temsilcileri Konutder, Gyoder, İnder ve Emlak Konut tarafından bir envanter çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmaya yönelik olarak kamuoyunda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizce bu haberlerde belirtilen iş ve işlemlere ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.