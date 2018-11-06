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Emlak Konut'tan 'envanter çalışması' ile ilgili açıklama

Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki tamamlanmış bağımsız bölümlerin tespitine ilişkin sektör temsilcileri Konutder, Gyoder, İnder ve Emlak Konut tarafından yapılan envanter çalışması ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Emlak Konut'tan 'envanter çalışması' ile ilgili açıklama
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Emlak Konut Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Konutder, Gyoder, İnder ve Emlak Konut tarafından yapılan çalışma konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ülkemizde ki tamamlanmış bağımsız bölümlerin tespitine ilişkin  sektör temsilcileri Konutder, Gyoder, İnder ve Emlak Konut tarafından bir envanter çalışması yapılmaktadır.  Bu çalışmaya yönelik olarak  kamuoyunda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizce bu haberlerde belirtilen iş ve işlemlere ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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