Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Erdoğan 'hashtag'i ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan kastedilerek oluşturulan #ölmüş hashtagi ile ilgili manipülatif nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek oluşturulan #ölmüş hashtagine manipülatif nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagi (etiket) başlatıldığına rastlanmıştır. Bahse konu hashtag altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif nitelikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.
Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir."
Altun'dan paylaşım
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan paylaşımların ardından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Erdoğan’ın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uğurlanma görüntülerini paylaştı. Altun, makam aracından inen Erdoğan’ın, kendisini uğurlamak üzere havalimanına gelen tören kıtasını selamlarken çekilen görüntüsü ile birlikte ‘Dosta güven düşmana korku’ mesajını paylaştı.