Emniyet kemeri kullanmayan 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında engellediğini belirtti.

Bu yıl emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetiminin gerçekleştirildiğini ve 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 155 bin 261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim."