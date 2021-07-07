Emniyet Müdürleri Kararnamesi yayınlandı! İşte yeni atanan emniyet müdürleri listesi
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile birlikte 10 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken, 33 ile ise yeni emniyet müdürü atandı.Peki yeni atanan emniyet müdürleri listesinde kimler var? İşte Emniyet Müdürleri Kararnamesinin detayları...
Emniyet Müdürleri Kararnamesi, 7 Temmuz 2021 tarihli ve 31534 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 33 ile yeni emniyet müdürü atanırken, 10 ilin emniyet müdürleri ise merkeze alındı.
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne İzmir Emniyet Müdürlüğüne, Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan Trabzon Emniyet Müdürlüğüne, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
İşte Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile yapılan atamaların listesi...
Gürsel Yıldız - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne,
Fahri Bulut - Amasya İl Emniyet Müdürlüğünden Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne,
Çetin Bozkuş - Bartın İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne,
Yaman Ağırlar - Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünden Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne,
Armağan Adnan Erdoğan - Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne,
Sadettin Aksoy - Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünden Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne,
Şükrü Yaman - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne,
Ali Kemal Kurt - Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne,
Bülent Şensoy - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğne,
Mehmet Aslan - Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne,
Engin Dinç - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden Konya İl Emniyet Müdürlüğüne,
Fahri Aktaş - Giresun İl Emniyet Müdürlüğünden Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne,
Hüseyin Göllüce - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne,
Metin Akay Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne,
Günter Şenses - Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne,
Hüseyin Aşkın - İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne,
Mahmut Karabulut - Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne,
Mehmet Şahne - Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne,
Ömer Faruk Karataş - Niğde İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne,
Saruhan Kızılay - Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne,
Kenan Aydoğan - Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne,
Mustafa Emre Başbuğ - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne,
Mermet Erduğan - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğne,
Göksel Topaloğlu - Tokat İl Emniyet Müdürlüğünden Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne,
Metin Alper - Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğüne,
Yılmaz Delen - Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünden Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne,
Mehmet Hakan Fındık - Yalova İl Emniyet Müdürlüğünden Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne,
Ahmet Metin Turanlı - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünden Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne,
Ali Temiz - Polis Başmüfettişliğinden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne,
Salavat Mete Pınar - Polis Başmüfettişliğinden Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne,
Atanur Aydın - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden Van İl Emniyet Müdürlüğüne,
Şakir Engin Korkmaz - Polis Başmüfettişliğinden Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne,
Celal Özcan - Polis Başmüfettişliğinden Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne,
Kenan Kurt - Polis Başmüfettişliğinden Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne,
Ahmet Kurt - Polis Başmüfettişliğinden Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne,
Adnan Özdemir - Polis Başmüfettişliğinden Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne,
Halit Aziz Yılmaz - Polis Başmüfettişliğinden Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne,
Burhan Akçay - Polis Başmüfettişliğinden Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne,
Cemal Dalman - Polis Başmüfettişliğinden Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne,
Tolga Yılmaz - Polis Başmüfettişliğinden Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne,
Levent Tuncer - Asayiş Daire Başkanlığından Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne,
Oğuzhan Yonca - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcılığından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne,
Mustafa Alçalar - A.S. Mermerci PMYO Müdürlüğünden Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.