Emniyet: Saldırı talimatı Kobani'den

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın, saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerasının incelendiği aktarılan açıklamada, şahsın taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendiği vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Patlayıcının TNT olduğu tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı da saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğunu açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili şunlar kaydedildi: "Olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir."

55 kişi taburcu edildi, 26 kişinin tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki 2 hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan vatandaşlar patlamanın yaşandığı yerde kırmızı şeritle kapatılan alana karanfil bırakarak, hayatını kaybedenleri andı.