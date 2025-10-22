EGM promosyon son durum nedir? EGM maaş promosyonu belli oldu mu, açıklandı mı? Teklif kabul edildi mi?

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, maaş promosyonu ihalesine yüksek beklenti ve kurumsal mücadele azmiyle katılım sağlandığı ifade edilerek, “Amacımız sürecin her aşamasında şeffaflığı sağlamak ve emeklerimizin karşılığı olan adil bir ekonomik sonuç elde etmekti.” denildi.

Ancak ihale sonucunda sunulan tekliflerin “komik seviyede” olduğu vurgulanan açıklamada, “Bankaların rekabetçi ve tatmin edici bir teklif sunma sorumluluğunu yerine getiremediği net bir şekilde görülmüştür. Bu durum, teşkilatımızın ekonomik gücünün ve potansiyelinin hiçe sayıldığını göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bankacılık sektöründe Emniyet Teşkilatının büyük ve disiplinli bir müşteri kitlesi olduğunun altı çizilen açıklamada, VakıfBank’ın ihalede sergilediği yaklaşım eleştirildi. “Teşkilat mensuplarımızın yıllardır ortaklık yürüttüğü VakıfBank’ın promosyon ihalesinde sergilediği yetersiz ve emeğimizi görmezden gelen tavrını kabul etmiyoruz.” denildi.

Açıklamada, yaşananların ardından Emniyet Teşkilatı’nın VakıfBank ile yürütülen mevcut iş birliğini gözden geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Emniyet mensuplarının ekonomik tercihleri konusunda özgür oldukları hatırlatılan açıklamada, “Sendikamız, promosyon sürecinin tüm idari ve hukuki aşamalarını yakından ve kararlılıkla takip etmeye devam edecektir. Emeğimizin karşılığını alana kadar mücadelemiz sürecektir.” denildi.