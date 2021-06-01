Emniyet'te 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "2021 yılı genel atama çalışmaları" çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Emniyet'ten yapılan açıkama şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'nci bölgeden 2'nci bölgeye (10.329) personelin,

2'nci bölgeden 1'nci bölgeye (10.845) personelin,

2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca 1'inci bölgedeki (30.915), 2'nci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir."