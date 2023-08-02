Emniyet'te yeni atamalar: Dört müdür yardımcısı ve il müdürleri değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre, Emniyet Genel Müdür yardımcıları; Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu EGM emrine alınırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Turhal ile polis başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur Emniyet Genel Müdür yardımcılıklarına atandı.

Karar kapsamında, Konya Emniyet Müdürü Erdinç Dinç EGM emrine alınan Ankara Emniyet Genel Müdürü Servet Yılmaz'ın yerine getirilerken, EGM emrine alınan Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın yerine Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, EGM emrine alınan İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin yerine de Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel atandı.

Bu kapsamda ayrıca, Düzce, Bartın, Zonguldak, Muğla, Gaziantep, Kırıkkale, Samsun, Erzurum, Denizli, Rize, Bolu, Konya, Karaman, Kahramanmaraş, Manisa, Bursa, Gümüşhane, Kocaeli, Trabzon, Tunceli, Yalova, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, Isparta, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat Emniyet Genel müdürlüklerinde görev değişimi yapıldı.