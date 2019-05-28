Emniyetten '11 günlük üst düzey' tedbir

28 Mayıs 2019

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan tedbirlere ilişkin "Bayramın bir gün öncesi, bir gün sonrası olacak şekilde 11 günlük üst düzeyde tedbirler planladık." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ankara'da ikamet eden şehit ve gazi emniyet mensuplarının aileleri için bir otelde iftar programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı tatili süresince alınacak tedbirlere ilişkin Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı trafik kazalarına kurban vermeyelim diye her bayramda olduğu gibi bu bayramda da tüm trafik görevlilerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapacak. Bayramın bir gün öncesi, bir gün sonrası olacak şekilde 11 günlük üst düzeyde tedbirler planladık. Hiç olmazsa bu bayram trafik kazalarına bağlı acıların, gözyaşlarının olmayacağı, gerçek bayram tadında kutlayacağımız bir bayram olsun diyorum."

Kaynak: AA