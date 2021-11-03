Emniyet'ten 'forma' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın dün getirildiği İstanbul Havalimanı'ndan çıkarken üzerinde Fenerbahçe forması bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çiftlik Bank" davası kapsamında aranan Fatih Aydın'ın dün saat 18.30 sıralarında yurt dışından hava yoluyla Türkiye'ye getirildiği hatırlatıldı.

Şahsın İstanbul Havalimanı'ndan çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunmasının güzide kulübün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açtığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır. Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz."

Fenerbahçe'den tepki

Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, görüntünün kabul edilemez olduğu belirtilerek, gereken adımların atılması talep edilmişti.

Kulüp tarafından sosyal medyadan paylaşılan açıklama:

Kabul edilemez görüntü karşısında gereken adımların atılmasını bekliyoruz.



🔗 https://t.co/SSY96uFzy6 pic.twitter.com/jLtHd95Bgs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 3, 2021

İfadesine yarın başlanacak

Bu arada, Fatih Aydın'ın emniyetteki sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi.

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınmış, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri nezaretinde uçakla dün Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na gelmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.