Emniyetten okul çevrelerinde sıkı denetim

06 Şubat 2018

Yurt genelinde, okulların çevresinde eğitim öğretim yılının ikinci döneminde denetimler sıklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği" protokolü kapsamında, çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için okullarda alınan güvenlik tedbirleri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde de sürdürülüyor.

Bu kapsamda, ülke genelinde okulların çevresinde 6 bin 122 ekipte, 16 bin 754 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" çalışma yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 2-4 Şubat'ta ülke genelindeki okulların çevresinde 30 bin 238 personelin katılımıyla yapılan uygulamanın ardından, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk günü de 81 ilde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamaya, uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, ilçe emniyet müdürlükleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile güvenlik yönünden riskli bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşturulan karma ekipler katıldı.

Okul çevrelerinde, 2-5 Şubat'ta, 16 bin 754 personelle özellikle uyuşturucu kullanan, satan ya da aranan kişilere yönelik çalışmalar yapıldı.

Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde de okul servis araçlarına, şoförlerine ve rehber personele yönelik denetleme ve kontroller gerçekleştirildi. Bu çerçevede, 8 bin 375 okul servis aracı kontrol edildi ve 342 araç hakkında işlem gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda, 216 bin 560 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirilirken, 369 aranan şüpheli yakalandı, 271 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, 29 bin 136 iş yeri denetlendi, 237'si hakkında işlem yapıldı.

Uygulamada, yedi tabanca, iki av tüfeği, 27 fişek, altı kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca, sekiz gram eroin, 46 gram esrar, 36 gram sentetik uyuşturucu, 60 sentetik uyuşturucu hap, bin 767 paket kaçak sigara ve 50 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaynak: AA