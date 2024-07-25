Emrah Safa Gürkan'dan öğrencilerin maaş beklentileriyle dalga geçenlere tepki! İnsanca yaşamak...

Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Youtube üzerinden paylaştığı bir videoda, üniversite öğrencilerinin "yüksek" maaş beklentileriyle dalga geçenlere tepki gösterdi.

"İnsanca yaşaması için gereken fiyatı söylüyor"

Daha önce karşılaştığı bir video üzerinden değerlendirme yapan Gürkan, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde bir çocuğa maaş beklentisinin sorulması üzerine verdiği 150 bin TL'lik maaş beklentisi cevabını örnek göstererek "Çocukla dalga geçiyorlar. Çocukla neden dalga geçiyorsun? Çocuk insanca yaşaması için gereken fiyatı söylüyor sana" dedi.

"Boğaziçi Üniversitesi'ne girmenin ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz?" sorusunu yönelten Gürkan, pek çok kişinin isteyip de Boğaziçi Üniversitesi'ne gidemediğini, Türkiye'de yüzde 1'e girmiş bir kişinin 30 bin TL maaş beklentisi olduğunu söylemesinin "saçma" olacağını vurguladı.

"Ben niye bu çocuğa bu parayı kazanacak bir sistem kuramadım?"

Emrah Safa Gürkan'ın konuya ilişkin ifadelerinin tamamı ise şöyle:

* Arkadaş bu adam Boğaziçi'ni kazanmış, yüzde 1'e girmiş. Sözel mözel, açmasaydınız o zaman bölümü. Adamı oraya almışsınız, o çocuk tabii ki 150 bin TL maaş ister. Sen niye onunla dalga geçiyorsun? Bilakis sor kendine "Ben niye bu çocuğa bu parayı kazanacak bir sistem kuramadım?" diye.